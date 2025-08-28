Közlekedési baleset
1 órája
Baj van, heten sérültek a hármas karambolban az M7-esen
A Balaton felé vezető oldalon, a 62-63-as kilométer között ütköztek össze a járművek.
Egymásba hajtott három autó csütörtök dél körül az M7-es sztráda Balaton felé vezető oldalán, Székesfehérvárnál. A 62-63-as kilóméter között történt balesethez a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak. A háromból két járművet áramtalanítottak, a harmadik, hibrid hajtású kocsit nem kellett feszültségmentesíteni. Az autókban összesen heten utaztak, hozzájuk mentő érkezett. Az érintett szakaszon forgalmi akadályra kell számítani.
