Megint gyerekek sérültek meg a csúnya balesetben

Mint az már megírtuk, mentőhelikopter szállította kórházba azt a gyermeket, aki az M7-es autópálya Siófok sóstói szakaszán sérült meg egy baleset során. Mint ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a délelőtti órákban az M7-es autópálya 98 és 99 km közötti szakaszán két személygépkocsi karambolozott, a forgalmat egy időre korlátozták. A helyszínhez a város hivatásos tűzoltói vonultak, az egyik jármű árokba is hajtott, abban négyen utaztak.

Ebben a balesetben is gyermekek sérütek meg

Egyre több a baleset, ahol gyerek sérül meg

Nem sokkal később egymásba hajtott két gépkocsi Kiskunmajsán szombat délelőtt, a Fő és a Kinizsi Pál utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a furgont és a személykocsit.

Információink szerint két holland rendszámú személyautó tartott a városközpont felé a Fő utcán, amikor eddig tisztázatlan okok miatt a hátul haladó személyautó áttért a bal oldali sávba, ahol frontálisan ütközött a szemből érkező kisbusszal.

A kisbusz sofőrje nem sérült meg a balesetben, azonban a vele ütköző személyautóban, amiben egy héttagú török család utazott, többen megsérültek.

A sérültek között kisgyerekek is voltak, úgy tudjuk, a kiérkező kiskunmajsai mentők három embert szállítottak a kiskunhalasi kórház sürgősségi osztályára.