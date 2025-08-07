augusztus 7., csütörtök

Életmentés

Életet mentett a vízibiciklis

Úgy tudjuk, vízibiciklisek mentettek életet Fonyódligeten csütörtökön délután. Kevésen múlt, hogy nem történt újabb tragédia Balatonnál.

Klein Péter Nándor

Egy kerékpáros rosszul lett Fonyódligeten, hátraesett, amit egy vízibicikli-kölcsönzőben dolgozó férfi észrevett, odasietett, és kihúzta a bajbajutott nyelvét, hogy ne fulladjon meg mire kiérnek a mentősök – írják az I ❤ Fonyód közösségi média csoportban.
A Balatonnál történt esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.  

 

