Életet mentett a vízibiciklis
Úgy tudjuk, vízibiciklisek mentettek életet Fonyódligeten csütörtökön délután. Kevésen múlt, hogy nem történt újabb tragédia Balatonnál.
Egy kerékpáros rosszul lett Fonyódligeten, hátraesett, amit egy vízibicikli-kölcsönzőben dolgozó férfi észrevett, odasietett, és kihúzta a bajbajutott nyelvét, hogy ne fulladjon meg mire kiérnek a mentősök – írják az I ❤ Fonyód közösségi média csoportban.
A Balatonnál történt esettel kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.
