Azt hitte a 15 éves lány, hogy jól szörfözik, tévedett

Három nap alatt öt embert halásztak ki a tóból a vízirendőrök. Köztük egy 15 éves szörfös lányt kellett kimenteni a Balatonból.

Kovács Gábor László

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai a hét első három napján öt embert mentettek ki a tóból. A héten jellemző szeles időben többen kerültek olyan helyzetbe, amiből a vízirendőrök segítsége nélkül nem tudtak volna kikerülni. Az erős szélben két SUP-os és három szörfös, köztük egy 15 éves fiatal lány sodródott el messze a parttól, egyikük II. fokú viharjelzés idején.

Balatoni vízimentés
A hét első három napján öt embert mentettek ki a Balatonból
Fotó: MW

A viharos Balaton veszélyes

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság tanácsai:

  • Aki nem tud úszni, az ne menjen be a természetes vizekbe, esetleg csak a parti sávban hűsítse magát! 
  • Gyengén úszók csak a sekély vízben fürödjenek! 
  • Soha ne távolodjanak el messze a parttól olyan eszközökkel, amelyek a használatával még csak most ismerkednek! 
  • Kerüljék a vízibiciklikről, egyéb fürdő eszközökről történő hirtelen vízbeugrást, hiszen nem biztos, hogy tisztában vagyunk a vízmélységgel, valamint a vízhőmérséklet is hirtelen sokkhatással van a szervezetre! 
  • Amennyiben nem biztosak saját úszni tudásukban és vízijárművekkel vízre mennek, mindenképpen használjanak mentőmellényt! 
  • Lehetőleg kerüljék az extrém melegben a hőcsúcsokban (11 és 16 óra között) való nyílt vízen tartózkodást! 
  • Lehetőleg ne fogyasszanak alkoholt azért, hogy fizikailag képesek legyenek egy-egy vészhelyzet kezelésére! 
  • Távol a parttól kerüljék az egyedül való úszást, fürdőeszköz használatot!

 

