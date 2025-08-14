augusztus 14., csütörtök

Egymást érik a riasztások a Balatonon, 230 embert kellett kimenteni eddig

Az idei idegenforgalmi szezon kihívást tartogatott a vízirendőröknek. Százezer emberből 230-at kellett kimenteni a Balatonon.

Kovács Gábor László
Az idei kihívásokról a 29. nyári szolgálatát megkezdő Dominek Jácint alezredessel, a Balatonfüredi Vízirendészeti Rendőrőrs parancsnokával beszélgetett a Zsaru magazin. 

Munkában a Balatonon
Munkában a Balatonon

Munkában a vízirendőrök a Balatonon

Az idén csak a Balatonfüredi Vízirendészeti Rendőrőrs illetékességi területén 18 alkalommal kellett bajba jutottak vízből mentéséhez vonulni, ez összesen 52 fő biztonságos kimenekítését jelenti. Ez a teljes siófoki Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányságra kibővítve 102 vízből mentési akciót, 230 biztonságba helyezett személyt jelent, és még hátravan a szezonból egy-másfél hónap. Reméljük, ez a szám nem növekszik tovább, de a vízimentő-szolgálatok tagjaival együtt készen állnak, hogy bármikor segítsenek a bajba jutott fürdőzőkön.

Figyelni kell a tavon

A turistaszezonban, amikor a víz úszáshoz a legkellemesebb, akár százezer ember is megfordulhat a Balatonban naponta, emelte ki a rendőrtiszt. A túlnyomó többségük, ahogy mi mondjuk, nem feltétlenül vízi ember, sokszor hiányzik a megfelelő vízbiztonság, a biztos úszni tudás. 

A legnagyobb gondot a vízbiztonság mellett talán a viharjelzések ismeretének hiánya jelenti, rengeteg esetben figyelmeztetni kell a fürdőzőket, csónakázókat arra, hogy a közelgő vihar elől húzódjanak a partra. 

A vízibiciklik kapcsán arra figyelmeztetett, hogy a szabadon bérelhető vagy otthonról hozott, kis méretű vízi járművekkel legtöbbször laikus turisták, gyerekek, vizsgával nem rendelkező hajóvezetők közlekednek. 

 

