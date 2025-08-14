Besurranó
1 órája
Szabadulása után dolgozni indult a Balatonra, aztán mégis inkább újra felnyomott két nyaralót
A Fonyódi Járási Ügyészség lopás bűntette és más bűncselekmények miatt gyorsított eljárásban emelt vádat azzal az ötvenes éveiben járó férfival szemben, aki két nyaralóba is besurrant a Balaton somogyi szakaszán. A frissen szabadult betörő bíróság elé állt.
A vád szerint a büntetett előéletű július közepén szabadult egy ellene Pécsen lopás miatt folyamatban lévő eljárásban elrendelt letartóztatásból, amikor munka reményében Keszthelyre indult, azonban végül Balatonbogláron kötött ki.
Kiskapu, teraszajtó, bérelt nyaraló, bankkártya, készpénzt - német sértettek
- – A férfi itt az éjszakai órákban felfigyelt a német sértettek által bérelt nyaralóra, ahol kihasználva azt, hogy sem a kiskapu, sem a teraszajtó nem volt zárva, besurrant, majd értékek után kezdett kutatni – tájékoztatott csütörtökön a Somogy Vármegyei Főügyészség. – A férfi végül két sértettet károsított meg, akiktől pénztárcákat, készpénzt és bankkártyákat szerzett meg közel 150 ezer forint értékben.
- A vádlott ezután Fonyódra ment, ahol egy ikerházba surrant be úgy, hogy az épület hátsó részén lévő szúnyoghálós ajtónál „jó napot” köszönéssel ellenőrizte, hogy a közelben tartózkodik-e valaki.
- Miután erre nem kapott választ, a szúnyoghálós ajtót belökve szándékozott bemenni a lakásba, azonban az ajtó nyikorgására felébredt a sértett, aki a sietősen távozó elkövetőt követni kezdte, miközben a fonyódi rendőröket is értesítette, akik őrizetbe vették a férfi.
A frissen szabadult betörő bíróság elé állt
- A Fonyódi Járási Ügyészség a vádlottat a bűncselekmény elkövetésétől számított 72 órán belül bíróság elé állította. A Fonyódi Járásbíróság ítéletében az ügyészi váddal egyezően mondta ki bűnösnek a többszörös visszaesőnek minősülő férfit, akivel szemben 3 év 1 hónap fegyházbüntetést és 4 év közügyektől eltiltást szabott ki.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre