Besurranó 41 perce

Szabadulása után dolgozni indult a Balatonra, aztán mégis inkább újra felnyomott két nyaralót

A Fonyódi Járási Ügyészség lopás bűntette és más bűncselekmények miatt gyorsított eljárásban emelt vádat azzal az ötvenes éveiben járó férfival szemben, aki két nyaralóba is besurrant a Balaton somogyi szakaszán. A frissen szabadult betörő bíróság elé állt.

A vád szerint a büntetett előéletű július közepén szabadult egy ellene Pécsen lopás miatt folyamatban lévő eljárásban elrendelt letartóztatásból, amikor munka reményében Keszthelyre indult, azonban végül Balatonbogláron kötött ki. Balatoni bukás: a frissen szabadult betörő bíróság elé állt Kiskapu, teraszajtó, bérelt nyaraló, bankkártya, készpénzt - német sértettek – A férfi itt az éjszakai órákban felfigyelt a német sértettek által bérelt nyaralóra, ahol kihasználva azt, hogy sem a kiskapu, sem a teraszajtó nem volt zárva, besurrant, majd értékek után kezdett kutatni – tájékoztatott csütörtökön a Somogy Vármegyei Főügyészség. – A férfi végül két sértettet károsított meg, akiktől pénztárcákat, készpénzt és bankkártyákat szerzett meg közel 150 ezer forint értékben.

A vádlott ezután Fonyódra ment, ahol egy ikerházba surrant be úgy, hogy az épület hátsó részén lévő szúnyoghálós ajtónál „jó napot” köszönéssel ellenőrizte, hogy a közelben tartózkodik-e valaki.

Miután erre nem kapott választ, a szúnyoghálós ajtót belökve szándékozott bemenni a lakásba, azonban az ajtó nyikorgására felébredt a sértett, aki a sietősen távozó elkövetőt követni kezdte, miközben a fonyódi rendőröket is értesítette, akik őrizetbe vették a férfi. A frissen szabadult betörő bíróság elé állt A Fonyódi Járási Ügyészség a vádlottat a bűncselekmény elkövetésétől számított 72 órán belül bíróság elé állította. A Fonyódi Járásbíróság ítéletében az ügyészi váddal egyezően mondta ki bűnösnek a többszörös visszaesőnek minősülő férfit, akivel szemben 3 év 1 hónap fegyházbüntetést és 4 év közügyektől eltiltást szabott ki.

