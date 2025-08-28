Tragédia a Balatonnál: egy idős nő holttestére bukkantak a strandolók

Megrázó tragédia történt csütörtök délután Balatonkenesén. A Borsonline információi szerint, egy 80 év körüli budapesti nő egyedül ment fürdeni a Balatonba, de őt már a fürdőzők húzták ki a vízből.

A rendőrség vizsgálja a balatoni tragédia körülményeit. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Információink szerint a partról vették észre a strandolók, hogy valaki a bójákon belül sodródik, mindenféle mozgás nélkül. Azonnal a partra vitték és értesítették a mentőket, aki gyorsan a helyszínre érkezve hosszasan küzdöttek az asszony életéért, de már nem tudták megmenteni. A rendőrség vizsgálja a haláleset pontos körülményeit.

A Balaton idén sem lett veszélytelenebb, mint eddig volt

A biztonságra a vízimentők folyamatosan figyelnek, de így is akad, hogy nem tudnak oda érni időben. Idén már országos viszonylatban 21 alkalommal kaptak riasztást a mentők vízbefulladás miatt, – szúrta ki augusztusban a VEOL.hu.