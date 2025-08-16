Közlekedési baleset
2 órája
Baleset a Balatonnál – rendőri irányítás mellett halad a forgalom
– Karambolozott két személygépkocsi Balatonőszödön, a 7-es főút belterületi szakaszán, a Kaza utcánál – közölte szombaton a Somogyi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (SVKI). – Az egyik jármű az árokba csapódott az ütközés következtében.
A balatonboglári önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autókat, amelyekben összesen négyen utaztak. Az SVKI tájékoztatása szerint az érintett útszakaszon, rendőri irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.
Borítóképünk illusztráció!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre