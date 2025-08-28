augusztus 28., csütörtök

Közlekedési baleset

3 órája

Most már tényleg mindenki figyeljen jobban! Újabb baleset történt a Balatonnál

Ráfutásos baleset történt a 71-es főút 9-es kilométerénél, Balatonkenese szélén. Két személykocsi ütközött össze, a járművekben összesen öten ültek. A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az arra járók fokozott figyelemmel vezessenek, mert az autók akadályozzák a főút forgalmát.
Borítóképünk illusztráció! 

 

