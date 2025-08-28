Közlekedési baleset
3 órája
Most már tényleg mindenki figyeljen jobban! Újabb baleset történt a Balatonnál
Ráfutásos baleset történt a 71-es főút 9-es kilométerénél, Balatonkenese szélén. Két személykocsi ütközött össze, a járművekben összesen öten ültek. A balatonfűzfői hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az arra járók fokozott figyelemmel vezessenek, mert az autók akadályozzák a főút forgalmát.
Borítóképünk illusztráció!
