Baleset a kaposvári Ezredév utcában, elhajtott az ámokfutó

A rendőrök keresik az ismeretlen autóst. Baleset az Ezredév utcában, elhajtott az ámokfutó.

Ismeretlen sofőr a szintén nem ismert forgalmi rendszámú kocsijával augusztus 6-án 7 óra 30 perc és 17 óra 50 perc között Kaposváron, az Ezredév utcában anyagi káros közúti közlekedési balesetet okozott. Nekiütközött egy szabályosan leállított személyautónak, ekkor a vétlen, parkoló jármű hátsó lökhárítójának bal oldala megsérült. Az ismeretlen a baleset helyszínéről adatai hátrahagyása, illetve a hatóság értesítése nélkül elhajtott.

A balesetet szenvedett autó

A baleset szemtanúi jelentkezhetnek 

A rendőrség várja mindazok jelentkezését, akik az eseményt látták, vagy azzal kapcsolatban bármilyen információval tudnak szolgálni.

Jelentkezni lehet személyesen a kaposvári rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztályán, vagy hívják a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központját a 06 82/ 502-700 telefonszámon, illetve névtelenségük megőrzése mellett tehetnek bejelentést a 06 80/ 555-111 „Telefontanú” zöld számán, vagy a 112-es központi segélyhívó telefonszámon.

 

 

 

