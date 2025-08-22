augusztus 22., péntek

Durva baleset

1 órája

Fiatalok haltak meg a borzalmas tömegbalesetben

Címkék#Somogyban#útburkolat#tömegbaleset

Felismerhetetlenségig összeroncsolódott a személyautó. Fiatalok haltak meg a tömegbalesetben.

Kovács Gábor László

Egy munkásbrigádot szállító Ford kisbuszba csapódott egy VW személyautó, amely feltehetően nagy sebességgel haladva a kanyarban megcsúszott a nedves útburkolaton, így történt a baleset Nyírmihálydi és Nyírgelse között, írta meg a Szon.hu. A járműben kilencen utaztak, három embert életveszélyes, kettőt súlyos, a többit könnyű sérüléssel szállítottak el a helyszínre kiérkező mentőegységek. Két mentőhelikoptert is riasztottak. A személyautóban hárman ültek, kettejük, egy férfi és egy nő életét már nem lehetett megmenteni. A mentők a baleset helyszínéről hat férfit könnyebb sérülésekkel, míg három férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink földi úton kórházba.

A baleset után sem sok maradt az autóból Fotó: Sipeki Péter/ szon.hu
A baleset után sem sok maradt az autóból
Fotó: Sipeki Péter/ Szon.hu

A balesetek alakulása Somogyban

Bár Somogyban nem volt hasonló tömegbaleset az idén, augusztus közepéig valamivel kevesebb mint 300 személyi sérüléssel járó baleset történt Somogy vármegye útjain – válaszolta kérdésünkre nemrég a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata. A somogyi balesetek közül 8 végződött tragédiával, és közel 100 eredményezett súlyos sérülést. A fő baleseti ok továbbra is a gyorshajtás, amit az elsőbbségi szabályok, a követési távolság be nem tartása, valamint az irányváltoztatás szabályainak megsértése követ. A balesetek közel 7 százalékáért felelnek az ittas járművezetők, valamint el nem hanyagolható tényezőként mindenképp ki kell emelni, hogy a balesetek kimenetelére a biztonsági öv használatának elmulasztása drasztikus hatással van. 
A tavalyi év megegyező időszakában nagyjából hasonlóan alakult a baleseti helyzet vármegyénkben, de ha egy kicsit távolabbról is megvizsgáljuk, akkor javuló tendenciát láthatunk. 2019-hez képest például csaknem 10 százalékkel kevesebb baleset történt.

 

 

