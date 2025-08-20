augusztus 20., szerda

István névnap

Közlekedési baleset

3 órája

Baleset Fonyódon – nem mindenkinek indul jól az ünnep, sajnos

Klein Péter Nándor

Összeütközött két személyautó a Szent István utcában, a Domb utca közelében, Fonyódon, kedden este – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. – A balatonboglári önkormányzati és a fonyódi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.

Borítóképünk illusztráció!

 

