Közlekedési baleset
1 órája
Baleset Fonyódon – nem mindenkinek indul jól az ünnep, sajnos
Összeütközött két személyautó a Szent István utcában, a Domb utca közelében, Fonyódon, kedden este – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. – A balatonboglári önkormányzati és a fonyódi önkéntes tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek.
Borítóképünk illusztráció!
