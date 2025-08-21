17 perce
Csúnya gázolásnak hitték, de epilepsziás rohama volt a férfinak Kaposváron
Mindenki rohant segíteni a földön fekvő férfin. Gázolásnak hitték, de végül kiderült, hogy baleset helyett epilepsziás rohama volt a kaposvári férfinak.
Elütöttek egy gyalogost Kaposváron a Rippl-Rónai utca és a József Attila utca kereszteződésénél, korán reggel történt a baleset a csúcsforgalomban, az esős időben, a nedves, csúszós úttesten – jelentkezett a hírrel olvasónk a Sonline.hu szerkesztőségében. Hamarosan azonban kiderült, hogy egészen másról van szó.
Baleset helyett rosszullét
A földön fekvő férfi mellett egy autós is megállt, azonnal többen próbáltak segíteni, első látásra tehát könnyen hihették azt az arra járók, hogy baleset történt. Mentőautó is érkezett a helyszínre, rendőri intézkedésre azonban nem volt szükség, mert nem baleset történt, hanem rosszullét. A férfi a kerékpárját tolta a járdán, amikor epilepsziás rohama lett, és eszméletlenül esett össze. Nagy rohama volt, mondták a helyszínen a mentősök, de végül sikerrel segítettek rajta a mentőszolgálat munkatársai.