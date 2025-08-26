augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Brutális bukás

2 órája

Csúnya rolleres baleset Kaposváron – súlyos sérüléssel szállították a kórházba a kislányt

Címkék#rolleres baleset#belvárosában#Kaposvár

Augusztus 24-én, az esti órákban megrázó eset történt Kaposvár belvárosában. Egy fiatal lányt kellett a mentőknek súlyos sérülésekkel kórházba szállítani, miután elektromos rollerrel szenvedett balesetet – erősítette meg az Országos Mentőszolgálat.

Lugosi Laura

Információink szerint egy nagyobb, fiatalokból álló társaság rollerezett együtt, amikor a baleset történt. Ezek az elektromos rollerek nemcsak drágák, hanem veszélyesek is lehetnek, és sokszor kérdéses, hogy a használatuk minden közlekedési szabálynak megfelel-e. A szülőknek érdemes mérlegelniük, valóban megéri-e ilyen járművet vásárolni gyermekeiknek.

 

Rendőrségi eljárás indult néhány fiatallal szemben

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya megerősítette, hogy a nagyobb társaságból néhány fiatallal szemben eljárás indult. Az intézkedés kapcsán az egyik szülő közösségi oldalán fejezte ki nemtetszését.

 

 

Évek óta egyre több a rolleres baleset, nem csökken a tendencia

A tragikus eset újra rávilágít egy nagyon fontos mindennapi problémára. Egyre több gyermek és fiatalkorú közlekedik 1000 watt feletti teljesítményű elektromos rollerekkel, amelyek valójában már segédmotoros kerékpárnak minősülnek – vezetésükhöz jogosítvány, biztosítás, forgalomba helyezés és bukósisak is kötelező lenne.
Ennek ellenére a kaposvári utcákon nap mint nap látni, ahogy gyerekek és fiatalok félelemérzet nélkül száguldoznak ezekkel a járművekkel, sokszor sisak nélkül, zenét hallgatva, sőt a járdán is közlekedve, ezzel közvetlenül veszélyeztetve a gyalogosokat.
Miközben Magyarországon még mindig hiányoznak a részletes, egyértelmű előírások, több uniós ország már szigorított. Franciaországban 14 év alatt tilos elektromos rollert vezetni, a sebességkorlát 25 km/h, és kötelező a bukósisak. Németországban szintén 14 év a korhatár, 20 km/h a maximum sebesség, és minden rollernek biztosítással kell rendelkeznie.
A kaposvári baleset is azt mutatja: ha nem változtatunk a közlekedési kultúrán, és nem vesszük komolyan a szabályokat, újabb tragédiák várhatók. Egy pillanatnyi felelőtlenség egész életre szóló következményekkel járhat.
Egyre világosabb: minden szülő, pedagógus és döntéshozó közös felelőssége, hogy felhívjuk a fiatalok figyelmét: a roller nem játék, hanem közlekedési eszköz – és annak minden szabályával együtt kell kezelni.

  • Íme egy baleset 2020-ból Észtországból:

 

 

