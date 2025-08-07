Közlekedési baleset
Baleset akadályozza a forgalmat Kaposvár egyik forgalmas kereszteződésénél
Karambolozott két személyautó Kaposváron, a Virág utca és a Damjanich utca kereszteződésnél. A város hivatásos tűzoltóit is riasztották a balesethez, melynek helyszínén félpályán lezárták az utat. A raj áramtalanította a gépkocsikat – tájékoztatott a katasztrófavédelem.
– Az egyik sofőr a STOP táblánál nem adott elsőbbséget – tudtuk meg Vajda Esztertől, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyletesétől, aki hozzátette: a baleset során nem történt személyi sérülés.
A helyszínelés még tart, így torlódásra lehet számítani a környéken.
Borítóképünk illusztráció!
