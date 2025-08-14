Baleset
4 órája
Tömegbaleset a 7-es főúton, többen megsérültek
Újabb szerencsétlenség történt Siófokon. Két ember megsérült csütörtökön délelőtt abban a balesetben, amelyben négy autó ütközött össze Szabadifürdőnél.
A 7-es főúton, Siófok térségében, a 107-es kilométernél összeütközött négy személyautó. – A balesetben két személy könnyebben megsérült. Rendőri irányítás mellett félpályán halad a forgalom – közölte a sonline.hu-val Batta Zsolt Iván rendőr főhadnagy, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Fokozott figyelem a balesetek elkerülése érdekében
A baleset és a kánikula miatt a szakemberek fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől.
