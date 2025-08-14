augusztus 14., csütörtök

Baleset

4 órája

Tömegbaleset a 7-es főúton, többen megsérültek

Újabb szerencsétlenség történt Siófokon. Két ember megsérült csütörtökön délelőtt abban a balesetben, amelyben négy autó ütközött össze Szabadifürdőnél.

Sonline.hu

A 7-es főúton, Siófok térségében, a 107-es kilométernél összeütközött négy személyautó. – A balesetben két személy könnyebben megsérült. Rendőri irányítás mellett félpályán halad a forgalom – közölte a sonline.hu-val Batta Zsolt Iván rendőr főhadnagy, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Baleset
Baleset történt Szabadifürdőn
Forrás: Forrás: MW

Fokozott figyelem a balesetek elkerülése érdekében

A baleset és a kánikula miatt a szakemberek fokozott figyelmet kérnek a közlekedőktől.
 

 

