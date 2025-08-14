4 órája
Szörnyű vonattragédia történt Baranyában
Halálos baleset történt Nagypeterd és Rózsafa közötti vasúti átjáróban csütörtök délelőtt, ahol személyautóval ütközött egy menetrendszerint közlekedő vonat. Információink szerint a balesetben ketten életüket vesztették.
Fotó: Bama.hu / Löffler Péter
Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szigetvári és a sellyei hivatásos tűzoltók jelenleg is végzik a műszaki mentést a baleset helyszínén. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak – tette hozzá a katasztrófavédelem.
Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben a személyautó két utasa életét vesztette. A baleset a vasúti átjáróban történt és helyszínre még várják a MÁV fővárosi vizsgálóit is.