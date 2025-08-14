Szörnyű vonattragédia történt Baranyában

Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szigetvári és a sellyei hivatásos tűzoltók jelenleg is végzik a műszaki mentést a baleset helyszínén. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak – tette hozzá a katasztrófavédelem.

Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben a személyautó két utasa életét vesztette. A baleset a vasúti átjáróban történt és helyszínre még várják a MÁV fővárosi vizsgálóit is.