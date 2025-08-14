augusztus 14., csütörtök

Halálos baleset a vasúti átjáróban

1 órája

Szörnyű vonattragédia történt Baranyában

Halálos baleset történt Nagypeterd és Rózsafa közötti vasúti átjáróban csütörtök délelőtt, ahol személyautóval ütközött egy menetrendszerint közlekedő vonat. Információink szerint a balesetben ketten életüket vesztették.

Sonline.hu
Szörnyű vonattragédia történt Baranyában

Fotó: Bama.hu / Löffler Péter

Baranya vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat mellett a szigetvári és a sellyei hivatásos tűzoltók jelenleg is végzik a műszaki mentést a baleset helyszínén. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak – tette hozzá a katasztrófavédelem.

Szántó Valentin, a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatta a Bama.hu-t, hogy a balesetben a személyautó két utasa életét vesztette.  A baleset a vasúti átjáróban történt és  helyszínre még várják a MÁV fővárosi vizsgálóit is.

Két ember életét követelte a vonatbaleset. További részletekért és fotókért kattins a képre!
Két ember életét követelte a vonatbaleset. További részletekért  és fotókért kattins a képre! 

 

 

