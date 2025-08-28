baleset
21 perce
Mentő és tűzoltó száguldott: Ismét baleset történt Somogyban - Ez ma már a harmadik!
Árokba hajtott egy személyautó, a mentőket és a tűzoltókat is riasztották a helyszínre.
Árokba hajtott egy személygépkocsi Somogyváron, a Május 1. utcában. Az autóban ketten ültek, hozzájuk mentő érkezett. A marcali hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, és áramtalanították a járművet.
