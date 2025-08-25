Durva tüzek és balesetek borzolták az idegeinket a hétvégén

Pénteken csaknem tíz faeltávolítás miatt kérték a tűzoltók segítségét megyeszerte. Darányban, Mesztegnyőn és Kaposváron több helyen is kidőlt fák és leszakadt faágak akadályozták a jármű- és gyalogosforgalmat. Siófokon, a Batthyány utcában pedig parkoló autóra dőlt egy fa. Valamennyi helyszínen a tűzoltók megszüntették a veszélyt és felszámolták a forgalmi akadályokat, de emellett több baleset is történt.

Több Baleset is történt Somogyban

Fotó: Siófok HTP

Fának ütközött egy gépkocsi péntek este Siófokon, az Akácfa utca és a Tulipán utca sarkán. A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsit, valamint a mentőkkel közösen kiemelték a sofőrt, akit a mentők kórházba szállítottak.

Teljes terjedelmében égett egy személyautó pénteken a 68-as főúton, Balatonkeresztúr térségében. A marcali hivatásos tűzoltók két vízsugárral rövid idő alatt eloltották a tüzet. A járműben csak a sofőr utazott, aki nem sérült meg a tűzesetben.

Szombaton egymásba rohant két személyautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Siófok sóstói városrészénél. Az egyik jármű az árokba csapódott az ütközés következtében. A balesethez a város hivatásos tűzoltói vonultak, akik áramtalanították az egyik járművet és közreműködtek a forgalmi akadály megszüntetésében. A két autóban összesen heten utaztak, egyikük könnyebben megsérült a balesetben.

Baleset Kaposváron is történt

A kaposvári vasútállomáson egy menetrend szerint közlekedő személyszállító vonat mozdonya füstölt szombaton. A kaposvári hivatásos tűzoltók intézkedtek a mozdony és kocsik szétválasztásáról, majd a vasúti dolgozók egy mellékvágányra vontatták a mozdonyt, ahol a tűzoltók megszüntették az izzást, füstölést és hőkamerával is átvizsgálták a járművet, ám izzó, felhevült alkatrészeket már nem találtak.

Vasárnap egymásnak ütközött négy személyautó az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Siófok közelében, a 100-as kilométernél. A ráfutásos balesetnél a siófoki hivatásos tűzoltók végezték a műszaki mentést és közreműködtek a forgalmi akadály megszüntetésében. A balesetben senki sem sérült meg.