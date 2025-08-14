Betörőnek állt a pénzszűke miatt, volt ház, amit nullára kifosztottak

Betörő lett egy átlagos párból egy Kaposvár környéki faluban, állítja az ügyészség. A negyvenes éveiben járó férfi és élettársa pénzzavarba kerültek, ezért

férfi 2024 nyarán két ízben is bement az egyik közelükben lévő, lakatlanul álló házába, ahonnan először csak kisebb értékű, mozdítható dolgokat, kerékpárt és konyhai eszközöket lopott.

A betörők ellen vádat emelt az ügyészség

A betörők rákaptak a lopás ízére

Később azonban már az élettársával tért vissza a tett helyszínére, és ekkor már értékesebb holmikat, köztük egy 400 ezer forint értékű motorkerékpárt is magukkal vittek. Összesen végül félmillió forintot meghaladó kárt okoztak a sértettnek.

A Kaposvári Járási Ügyészség nagyobb értékre üzletszerűen, folytatólagosan elkövetett lopás bűntette miatt emelt vádat a pár ellen. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottakkal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.