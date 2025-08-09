Óriási volt a riadalom, bombát találtak a balatoni versenypálya mellett

Kábelfektetési munka közben találtak rá a dolgozók egy repeszbombára a balatonfőkajári Balaton Park Circuitnél. A MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred bejegyzése szerint egy második világháborús szovjet bomba lapult a földben.

Szovjet bomba volt a földben a boxutca mellett. Forrás: MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

Halálos bomba

Az AO-25SzL típusú repeszbombát Judák István, törzsőrmester vezetésével szállították el a katonák a helyszínről. A bomba egy rendkívül veszélyes típus volt, amelyet a második világháborúban használtak. Az ilyen típusú bombákat főként alacsonyan szálló repülőgépekről dobták le, amelyek a frontvonal mögött, a nyílt terepen tartózkodó katonai egységekre, például gyalogos alakulatokra vagy könnyű harcjárművekre támadtak. Ugyanis a mintegy 25 kilogramm súlyú és ez esetben gyújtószerkezettel is rendelkező bomba detonáció után több ezer halálos repeszdarabot szór szét maga körül, akár több tíz méterre is.

A Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a rendkívül veszélyes robbanószerkezetet későbbi megsemmisítés céljából.