Óriási volt a riadalom, bombát találtak a balatoni versenypálya mellett

Nagy volt a riadalom a hétvégén a Balaton Park Circuitnél. Egy bomba került elő a versenypálya közelében, a helyszínre tűzszerészek is érkeztek.

Kábelfektetési munka közben találtak rá a dolgozók egy repeszbombára a balatonfőkajári Balaton Park Circuitnél. A MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred bejegyzése szerint egy második világháborús szovjet bomba lapult a földben. 

bomba a boxutca mellett
Szovjet bomba volt a földben a boxutca mellett. Forrás:  MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred

Halálos bomba

Az AO-25SzL típusú repeszbombát Judák István, törzsőrmester vezetésével szállították el a katonák a helyszínről. A bomba egy rendkívül veszélyes típus volt, amelyet a második világháborúban használtak. Az ilyen típusú bombákat főként alacsonyan szálló repülőgépekről dobták le, amelyek a frontvonal mögött, a nyílt terepen tartózkodó katonai egységekre, például gyalogos alakulatokra vagy könnyű harcjárművekre támadtak. Ugyanis a mintegy 25 kilogramm súlyú és ez esetben gyújtószerkezettel is rendelkező bomba detonáció után több ezer halálos repeszdarabot szór szét maga körül, akár több tíz méterre is. 

A Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították a rendkívül veszélyes robbanószerkezetet későbbi megsemmisítés céljából.

 

