Borzalmas látvány: lángokba borult egy busz az M7-esen

Eddig még tisztázatlan körülmények között kigyulladt, majd hatalmas lángokkal égett egy busz az egyik M7-es autópálya fölött átívelő hídon, tájékoztatta szerkesztőségünket egy olvasónk. Kerestük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, amint több információt kapunk tőlük frissítjük cikkünket.

Az égő buszról videófelvételt is készítettek, egy arra járó autós.

Peches napja van annak, aki az M7-esen akart utazni

Korábban baleset történt az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán az 56-os km-nél. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint összeütközött egy kamion és két gépkocsi. A járművek a leállósávon állnak, forgalmi akadályt nem képeznek, de a torlódás meghaladta a 3 km-t.

A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakasz belső sávjában azóta elindult a forgalom.