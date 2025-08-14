1 órája
Borzalmas látvány: lángokba borult egy busz az M7-esen
Nagy tömeg indult meg a Balaton írányába csütörtök délután Budapestről. A nagy forgalom miatt, több baleset is történt az M7-es autópályán és környékén.
Eddig még tisztázatlan körülmények között kigyulladt, majd hatalmas lángokkal égett egy busz az egyik M7-es autópálya fölött átívelő hídon, tájékoztatta szerkesztőségünket egy olvasónk. Kerestük az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot, amint több információt kapunk tőlük frissítjük cikkünket.
Az égő buszról videófelvételt is készítettek, egy arra járó autós.
Peches napja van annak, aki az M7-esen akart utazni
Korábban baleset történt az M7-es autópálya főváros felé vezető oldalán az 56-os km-nél. A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint összeütközött egy kamion és két gépkocsi. A járművek a leállósávon állnak, forgalmi akadályt nem képeznek, de a torlódás meghaladta a 3 km-t.
A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. Az érintett sztrádaszakasz belső sávjában azóta elindult a forgalom.
Jelenleg több forgalomkorlátozás is van az autópályán
A M7-es autópályán jelenleg Balatonboglár térségében, a 137-es és a 142-es km között átépítik az elválasztó sávot, a nagyobb biztonságot adó betonelemekkel választják el a két oldalt. A forgalom mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad. Letenye felé, szintén Balatonboglár térségében a 138-as km-nél munkavégzés miatt a külső sávot zárták le. Balatonkeresztúri pihenőkben, mindkét oldalon felújítási munkálatokat végeznek, a korlátozás miatt ideiglenesen csak személygépkocsival lehet behajtani.