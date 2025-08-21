augusztus 21., csütörtök

Gyorshajtás

1 órája

Brutális büntetések: fél nap alatt 82 száguldozót fogtak Somogyban

Címkék#Kaposvár#Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság#balesetek

Harsányi Miklós

– A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) közlekedésrendészeti szakemberei augusztus 19-én Kaposváron és vonzáskörzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását – tájékoztatott csütörtökön a rendőr-főkapitányság.  A délelőtt 11 órától 18 óráig tartó akció ideje alatt 82 sofőr hagyta figyelmen kívül a szabályokat.
Az SVMRFK arra is felhívta a figyelmet: a közutak legfőbb gyilkosának még ma is a gyorshajtás számít. A járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. Éppen ezért, a somogyi rendőrök az év minden egyes napján, megyeszerte végeznek sebesség-ellenőrzéseket, melyek célja a jogkövető magatartásra ösztönzés, és ezáltal a személyi sérüléses közúti balesetek, valamint a halálos áldozatok számának visszaszorítása.

 

 

