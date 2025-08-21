Brutális büntetések: fél nap alatt 82 száguldozót fogtak Somogyban

– A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) közlekedésrendészeti szakemberei augusztus 19-én Kaposváron és vonzáskörzetében ellenőrizték a sebességhatárok betartását – tájékoztatott csütörtökön a rendőr-főkapitányság. A délelőtt 11 órától 18 óráig tartó akció ideje alatt 82 sofőr hagyta figyelmen kívül a szabályokat.

Az SVMRFK arra is felhívta a figyelmet: a közutak legfőbb gyilkosának még ma is a gyorshajtás számít. A járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. Éppen ezért, a somogyi rendőrök az év minden egyes napján, megyeszerte végeznek sebesség-ellenőrzéseket, melyek célja a jogkövető magatartásra ösztönzés, és ezáltal a személyi sérüléses közúti balesetek, valamint a halálos áldozatok számának visszaszorítása.