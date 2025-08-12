Kétszer bebokszolt a buszsofőrnek az utas a siófoki járaton, de ez még semmi

A hetvenes éveiben járó férfi, miután rossz járatra szállt fel, ökölütéssel kényszerítette megállásra a menetrendszerinti autóbuszjárat vezetőjét. Az idős férfi 2024 decemberében Kaposvárról a Siófok felé tartó menetrendszerinti autóbuszjárattal indult otthonába, azonban nem vette észre, hogy gyorsjáratra szállt fel, ami a falujában nem fog megállni.

A buszsofőr végül megállította a járatot

A busz vezetését nem tudta kontrollálni a megtámadott sofőr

Amikor a vádlott észlelte, hogy a leszállási szándéka szerinti megállónál a járművel a sofőr nem áll meg, hangosan szidalmazni kezdte az autóbuszvezetőt, majd a vezetőfülke mellé érve a bal kezével ököllel legalább kétszer arcon ütötte a gépjárművet vezető sértettet. A sértett az őt ért támadás miatt a több mint 50 km/óra sebességgel haladó autóbusz iránytartását nem tudta teljesen kontrollálni, és kismértékben balra, az ellentétes irányú forgalmi sávba áttért, miközben az ütésekkel szemben védekezett. Közben az egyik utas a sofőr segítségére sietett, és a támadót igyekezett a vezetőtől eltávolítani, aki eközben megállította a buszt.

Az idős férfi ezután az autóbusz első ajtaját a testével kifeszítette, majd hazaindult, azonban a sértett segítségére siető utas követni kezdte az idős férfit és róla felvételeket készített azért, hogy a kilétét a későbbi felelősségre vonás érdekében rögzítse. Erre is indulatosan reagált, elővette a zsebkését és több kaszáló mozdulatot tett a fiatal férfi irányába, ezért felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt is felelnie kell.

A magatartásával a sofőrnek könnyű sérülést okozott, emellett a járaton tartózkodó 16 utas életét, illetőleg testi épségét is veszélynek tette ki. A Kaposvári Járási Ügyészség közlekedés biztonsága elleni bűntett, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat ellene. Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában az idős férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, valamint pártfogó felügyelet elrendelését indítványozta.