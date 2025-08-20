Csúnyán lángba borult egy autó Kaposfőn

Teljes terjedelmében égett egy személygépkocsi Kaposfőn, a Kossuth Lajos utcában, azaz a 61-es főút belterületi szakaszán – tájékoztatott a Katasztrófavédelem. A kaposvári hivatásos tűzoltók megakadályozták a lángok továbbterjedését, majd eloltották a tüzet, és megkezdték az utómunkálatokat. A raj lehűtötte a gépkocsi felforrósodott elemeit. A járműben egy ember utazott, hozzá mentők érkeztek a helyszínre.