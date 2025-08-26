augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Dinnye maffia

2 órája

Tönkrebüntette a hivatal a dinnyéseket az országos razziában

Címkék#raktárában#NKFH#dinnyeárus#görögdinnyepiac#bírság#probléma#áruházlánc

Véget ért a országos razzia, több milliós bírságot szabtak ki és több száz kilónyi gyümölcs került megsemmisítésre. Dinnyeárusokat ellenőriztek a hatóságok.

Dombi Regina
Több száz kilónyi dinnyét kellett megsemmisíteni

Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Országos ellenőrzés sorozatot indított a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a görögdinnyepiacon, melyen keresztül a szakemberek a nagy áruházláncoktól kezdve egészen az út menti standokig 485 árusítóhelyet vizsgáltak át, és komoly szabálytalanságokat tártak fel. Több milliós bírság várt a szabálytalanságokat elkövetőkre, illetve hatalmas mennyiségű gyümölcsöt is megsemmisítettek a hatóságok.

dinnye
Véget ért a dinnye razzia
Forrás: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Komoly bírságot szabtak ki a szabálytalan dinnyeárusokra

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint az ellenőrzések folyamán a leggyakoribb probléma a hiányos vagy hibás jelölés volt: sok esetben nem derült ki, honnan származik a dinnye, vagy milyen minőségi osztályba tartozik. Az akció során 426 hazai és 132 import szállítmányt ellenőriztek. A legtöbb termék megfelelt az előírásoknak, azonban két nyomonkövethetetlen tétel miatt 308 kilogramm görögdinnyét kellett megsemmisíteni.
Az NKFH tájékoztatott: 26 esetben szabtak ki bírságot, amelyek összértéke meghaladta a 19 millió forintot. A legsúlyosabb szabálytalanságot egy áruházlánc központi raktárában találták, ahol túlérett, romlásnak indult dinnyéket tároltak. Ez az eset önmagában 16 milliós bírságot eredményezett.

 

 

