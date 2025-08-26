Drogosszemüveget tettek fel a gyerekekre

Több helyszínen is kipróbálhatták a drogosszemüveget, a tenyérnyomat készítést, felpróbálhatták a rendőrségi felszereléseket az érdeklődők a bűnmegelőzésben tevékenykedő rendőrök jóvoltából. Az érdeklődők hasznos tanácsokat kaptak az áldozattá válás megelőzése érdekében, és toborzóktól informálódhattak a rendőrök munkájáról és a képzéseinkről is.

A drogosszemüveg is előkerült

Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A drogosszemüveggel is oktattak

A kitelepülésekre fejtörőkkel, ügyességi játékokkal és interaktív programokkal is készültek az egyenruhások. A gyerekek játékos feladatokon keresztül megismerkedhetnek a nyár online és offline veszélyeivel, a droghasználat káros hatásaival, valamint a 112-es segélyhívó szám helyes használatával