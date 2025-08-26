augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Prevenció

2 órája

Drogosszemüveget tettek fel a gyerekekre

Címkék#nyár#droghasználat#rendőr

A szünidőben hajókon, strandokon, táborokban, nyári napköziseknél és fesztiválokon jártak a somogyi bűnmegőzési rendőrök, hogy prevenciós programjukkal segítsék a gyermekeket és szüleiket, hogy a nyár is biztonságban teljen. Még a drogosszemüveget sem hagyták otthon.

Kovács Gábor László

 Több helyszínen is kipróbálhatták a drogosszemüveget, a tenyérnyomat készítést, felpróbálhatták a rendőrségi felszereléseket az érdeklődők a bűnmegelőzésben tevékenykedő rendőrök jóvoltából. Az érdeklődők hasznos tanácsokat kaptak az áldozattá válás megelőzése érdekében, és toborzóktól informálódhattak a rendőrök munkájáról és a képzéseinkről is.

A drogosszemüveg is előkerült
Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A drogosszemüveggel is oktattak

A kitelepülésekre fejtörőkkel, ügyességi játékokkal és interaktív programokkal is készültek az egyenruhások. A gyerekek játékos feladatokon keresztül megismerkedhetnek a nyár online és offline veszélyeivel, a droghasználat káros hatásaival, valamint a 112-es segélyhívó szám helyes használatával

 

