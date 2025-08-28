augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ellenőrzés

4 órája

Nagyatádi szabályszegőkre repült rá a rendőrségi drón, nem hiszed el hányszor kellett intézkedniük

Címkék#sofőr#szabály#drón

Folyatódtak a közlekedési ellenőrzések vármegyeszerte. Legutóbb Nagyatádon csapott le a rendőrségi drón.

Kovács Gábor László

Rárepült a rendőrségi drón a nagyatádi szabályszegőkre. 

Munkában a rendőrségi drón Fotó: police.hu
Munkában a rendőrségi drón
Fotó: police.hu

Drónt is bevetettek a rendőrök

A somogyi rendőrök Nagyatád és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások a járőrautók mellett civil gépkocsikkal, rendőrmotorokkal és drónokkal is figyelték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak.
Az akció ideje alatt a járőrök 242 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük egyetlen sofőrrel szemben sem merült fel az ittasság gyanúja.  Elsősorban a sebességtúllépés, a biztonsági öv hiánya, az irányváltoztatás szabályainak megszegése, valamint kézben tartott mobiltelefonok miatt kellett intézkedniük, összesen 39 esetben. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság vármegyeszerte tervez további, ehhez hasonló jellegű kontrollt, ezért azt kérik, hogy a közlekedésben részt vevők mindig tartsák be a közúton érvényes szabályokat.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu