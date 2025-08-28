Nagyatádi szabályszegőkre repült rá a rendőrségi drón, nem hiszed el hányszor kellett intézkedniük

Rárepült a rendőrségi drón a nagyatádi szabályszegőkre.

Munkában a rendőrségi drón

Fotó: police.hu

A somogyi rendőrök Nagyatád és vonzáskörzete forgalmát ellenőrizték. A szabályszegők hatékonyabb kiszűrése érdekében az egyenruhások a járőrautók mellett civil gépkocsikkal, rendőrmotorokkal és drónokkal is figyelték a közlekedésbiztonság tekintetében legkritikusabb pontokat, valamint finn módszerrel is szondáztattak.

Az akció ideje alatt a járőrök 242 gépjárművezetőt ellenőriztek, közülük egyetlen sofőrrel szemben sem merült fel az ittasság gyanúja. Elsősorban a sebességtúllépés, a biztonsági öv hiánya, az irányváltoztatás szabályainak megszegése, valamint kézben tartott mobiltelefonok miatt kellett intézkedniük, összesen 39 esetben. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság vármegyeszerte tervez további, ehhez hasonló jellegű kontrollt, ezért azt kérik, hogy a közlekedésben részt vevők mindig tartsák be a közúton érvényes szabályokat.