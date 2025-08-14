augusztus 14., csütörtök

Razzia az M7-esen: rendőrségi drónok repültek rá a teherautókra

Az M7-es autópályát ellenőrizték. Rendőrségi drónok repültek rá a teherautókra, hogy megtalálják a szabálytalankodó sofőröket.

Kovács Gábor László

 Rendőrségi drónok repültek rá a teherautókra, hogy kiszűrjék a forgalomból a szabálytalankodó sofőröket az M7-esen. 

Munkában a rendőrségi drónok
A drónok tévedhetetlennek bizonyultak

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópálya somogyi szakaszán. Az intézkedés elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzésére és a követési távolság betartására irányult.

Az ellenőrzés időszakában a rendőröknek összesen 6 szabálytalanul közlekedő sofőr ellen kellett intézkedniük.

Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 6 óra és 22 óra között, a 7500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel. 
 

 

