Razzia az M7-esen: rendőrségi drónok repültek rá a teherautókra

Rendőrségi drónok repültek rá a teherautókra, hogy kiszűrjék a forgalomból a szabálytalankodó sofőröket az M7-esen.

Munkában a rendőrségi drónok

A drónok tévedhetetlennek bizonyultak

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának munkatársai közúti ellenőrzéseket hajtottak végre az M7-es autópálya somogyi szakaszán. Az intézkedés elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmának ellenőrzésére és a követési távolság betartására irányult.

Az ellenőrzés időszakában a rendőröknek összesen 6 szabálytalanul közlekedő sofőr ellen kellett intézkedniük.

Felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 6 óra és 22 óra között, a 7500 kilogrammot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsival, vontatóval, valamint e járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel.

