Durva baleset a Balaton-parton, félpályás útlezárás Szántódnál

– Árokba hajtott egy gépkocsi a 7-es főút 116-os és 117-es kilométerszelvénye között, Szántód térségében – tájékoztatott hétfő délután a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi igazgatóság (SVKI). – A jármű a baleset következtében kidöntött egy táblát.

A siófoki hivatásos tűzoltók áramtalanították a kocsit, valamint a kidöntött tábla miatt a közútkezelő szakembereit kérték a helyszínre. Az SVKI azt is közölte: az egység és a társhatóságok félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat.