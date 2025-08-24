1 órája
Durva baleset: két-két autó csapódott egymásba az autópályán
Újabb baleset történt az autópályán. Aki ma Budapestre szeretne utazni az inkább el se induljon, mert talán még karácsonyig sem fog hazatérni. Több kissebb koccanásról is számoltak be olvasóink a mai nap folyamán, de vasárnap délután összesen már 4 autó is összeütközött Siófok és Balatonfőkajár térségében.
Fotó: Chris Ryan
Még a délelőtt folyamán számoltunk be róla, hogy két személyautó ütközött Balatonvilágos térségében, ami miatt 5-10 kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán.
– Délután 15:15-kor pedig érkezett egy újabb riasztás a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokságra, mert 4 autós is szenvedet ráfutásos balesetett az M7-es autópályán Siófok térségében – erősítette meg Óvári Timót, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szóvivője.
Információink szerint két sofőr sem tartotta be a megfelelő követési távolságot az autóúton, ezért egymástól függetlenül a Siófok és Balatonkajár közötti autópálya szakaszon, összesen 4 autó szenvedett anyagi kárt. Orbán Zoltán a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvívője elmondta, hogy jelenleg Horvátország felé normalizálódott a forgalom. Viszont a Balaton felől érkező és a MotoGP-ről haza induló autósok miatt is komoly autósforgalom várható az este folyamán Budapest irányába.
Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a hétvégi erős forgalomban is a járművezetők közlekedjenek óvatosan, körültekintően! Tartsák be a követési távolságot, egymásra figyelve közlekedjenek, hogy mindenki épségben hazaérjen!