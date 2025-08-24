Durva baleset: két-két autó csapódott egymásba az autópályán

Még a délelőtt folyamán számoltunk be róla, hogy két személyautó ütközött Balatonvilágos térségében, ami miatt 5-10 kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán.

– Délután 15:15-kor pedig érkezett egy újabb riasztás a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokságra, mert 4 autós is szenvedet ráfutásos balesetett az M7-es autópályán Siófok térségében – erősítette meg Óvári Timót, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szóvivője.

Információink szerint két sofőr sem tartotta be a megfelelő követési távolságot az autóúton, ezért egymástól függetlenül a Siófok és Balatonkajár közötti autópálya szakaszon, összesen 4 autó szenvedett anyagi kárt. Orbán Zoltán a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvívője elmondta, hogy jelenleg Horvátország felé normalizálódott a forgalom. Viszont a Balaton felől érkező és a MotoGP-ről haza induló autósok miatt is komoly autósforgalom várható az este folyamán Budapest irányába.