augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autópálya

1 órája

Durva baleset: két-két autó csapódott egymásba az autópályán

Címkék#Siófok#m7#Budapest

Újabb baleset történt az autópályán. Aki ma Budapestre szeretne utazni az inkább el se induljon, mert talán még karácsonyig sem fog hazatérni. Több kissebb koccanásról is számoltak be olvasóink a mai nap folyamán, de vasárnap délután összesen már 4 autó is összeütközött Siófok és Balatonfőkajár térségében.

Durva baleset: két-két autó csapódott egymásba az autópályán

Fotó: Chris Ryan

Még a délelőtt folyamán számoltunk be róla, hogy két személyautó ütközött Balatonvilágos térségében, ami miatt 5-10 kilométeres torlódás alakult ki az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. 

– Délután 15:15-kor pedig érkezett egy újabb riasztás a Siófoki Hivatásos Tűzoltó-Parancsnokságra, mert 4 autós is szenvedet ráfutásos balesetett az M7-es autópályán Siófok térségében – erősítette meg Óvári Timót, a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szóvivője. 

Információink szerint két sofőr sem tartotta be a megfelelő követési távolságot az autóúton, ezért egymástól függetlenül a Siófok és Balatonkajár közötti autópálya szakaszon, összesen 4 autó szenvedett anyagi kárt. Orbán Zoltán a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvívője elmondta, hogy jelenleg Horvátország felé normalizálódott a forgalom. Viszont a Balaton felől érkező és a MotoGP-ről haza induló autósok miatt is komoly autósforgalom várható az este folyamán Budapest irányába.  

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a hétvégi erős forgalomban is a járművezetők közlekedjenek óvatosan, körültekintően! Tartsák be a követési távolságot, egymásra figyelve közlekedjenek, hogy mindenki épségben hazaérjen! 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu