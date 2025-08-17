augusztus 17., vasárnap

Közlekedés

1 órája

Durva baleset történt az M7-esen a Balatonnál, a tetején landolt egy autó

Címkék#m7#autópálya#baleset

Harsányi Miklós

– Szalagkorlátnak csapódott egy személyautó az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Balatonendréd térségében, a 116-os és 117-es kilométerszelvény között – közölte vasárnap délelőtt a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. – Az ütközés következtében a gépkocsi a vízelvezető árokba hajtott, majd a tetejére borult. 
A siófoki hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre.
Borítóképünk illusztráció! 

 

