Durva baleset történt az M7-esen a Balatonnál, a tetején landolt egy autó

– Szalagkorlátnak csapódott egy személyautó az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Balatonendréd térségében, a 116-os és 117-es kilométerszelvény között – közölte vasárnap délelőtt a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. – Az ütközés következtében a gépkocsi a vízelvezető árokba hajtott, majd a tetejére borult.

A siófoki hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre.

Borítóképünk illusztráció!