Durva baleset történt az M7-esen a Balatonnál, a tetején landolt egy autó
– Szalagkorlátnak csapódott egy személyautó az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Balatonendréd térségében, a 116-os és 117-es kilométerszelvény között – közölte vasárnap délelőtt a Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. – Az ütközés következtében a gépkocsi a vízelvezető árokba hajtott, majd a tetejére borult.
A siófoki hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából érkeztek a helyszínre.
Borítóképünk illusztráció!
