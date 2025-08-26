augusztus 26., kedd

Roller-balhé Kaposváron: megszólalt a rendőrség is, nem bírták az értetlenséget - VIDEÓ

Védőfelszerelés és jogsi nélkül száguldoztak a fiatalok elektromos rollerrel, súlyos sérülés lett a vége.

Mint, ahogy arról korrábban már beszámoltunk augusztus 24-én 23 óra körül Kaposváron, a Zárda utca vonalán több fiatalkorú nagy teljesítményű elektromos rollerekkel suhant a Kossuth tér irányába, amikor egyikük elesett. Társai odasiettek hozzá és értesítették mentőszolgálatot, majd ezt követően közülük négyen elrejtették az  e-rollereket a Zárda közben - mivel tisztában voltak azok szabálytalan használatával -, majd gyalogosan visszatértek a sérülthöz, erősítette meg Orbán Zoltán a  Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) szóvivője. A helyszínre érkező rendőröknek pedig azt mondták, hogy épp arra sétáltak, amikor megtörtént a baleset, azonban később beismerték, hogy ők is rollerrel közlekedtek. 

E-rollerres balesetnél helyszínelnek a rendőrök Kaposváron.

Mint megtudtuk a három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg negyedik társuk ellen büntetőeljárás, tekintettel arra, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől.

A balesetet szenvedő 13 éves lányt - aki szintén nem rendelkezett vezetői engedéllyel és bukósisakot sem viselt - életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba. Az eset körülményeit a Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

Az eset kapcsán a közösségi médiában többen annak adtak hangot, hogy nem értik, egy ilyen helyzetben miért „büntet” a rendőr. 

A tények viszont egyértelműek. Éjjel 11 órakor biztosan semmi keresnivalója nincs a gyerekeknek az utcán, pláne nem védőfelszerelések nélkül olyan, nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, amiknek a vezetése már engedélyhez kötött!

Egyre több a baleset az e-rollerrel

Vármegyénk útjain sajnálatos módon előfordulnak rollereseket érintő balesetek, amelyekben szinte kivétel nélkül sérülnek a járművezetők. A rolleresek a közlekedés egyik legvédtelenebb résztvevői, ezért effajta kétkerekű használatakor a körültekintés, a józan ész, és nem utolsósorban az egymás iránti tisztelet kell, hogy megvalósuljon az utakon. A gépkocsikra jellemző passzív biztonsági megoldások nem védik a rollerrel közlekedőket, így veszély során testük közvetlen fizikai behatásoknak van kitéve, ezért mindig használjanak megfelelő védőfelszerelést! Az élénk színű bukósisak, esetleg védőruha nemcsak könnyebben észrevehetővé teszi a roller használóját a közlekedés többi szereplője számára, de egy esetleges balesetben a súlyos sérülések kockázatát is csökkenti. A fejvédő mellett ajánlott még a térd- és könyökvédő, valamint rossz látási viszonyok mellett a láthatósági mellény viselése is.

…hogy mindenki hazaérjen!

 

