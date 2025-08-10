Baleset
9 órája
Egy újabb szörnyű motoros baleset, ezúttal a Balatoni úton, egy sávot lezártak
Motorkerékpár és személygépkocsi karambolozott a Balatoni úton, azaz a 7-es főúton, a Sport utca közelében, Szabadbattyánban vasárnap délután. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom.
