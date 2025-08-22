Gyalog menekült a rendőrök elől az eltiltott autós Bőszénfánál

Az eltiltott autós egy büntetett előéletű férfi volt, akit legutóbb Németországban ítéltek hosszabb tartamú szabadságvesztésre, és soha nem rendelkezett jogosítvánnyal. 2022-ben ugyanakkor engedély nélküli járművezetés szabálysértése miatt pénzbírságra ítélték, illetve 6 hónapra eltiltották a közúti járművezetéstől.

Meg akarta úszni a rendőri ellenőrzést az eltiltott autós

Fotóillusztráció: Lang Róbert

Az eltiltott autós ellen vádat emeltek

A férfi ennek a büntetésnek a hatálya alatt állt akkor is, amikor 2022 júliusában Bőszénfa felől Kaposvár felé közlekedve vezette a személygépkocsiját. Közben meglátta az útszakaszon közúti ellenőrzést végző rendőröket, ezért a rendőri intézkedés helye előtt mintegy 100 méterre megállt, majd a vele utazó barátnőjével együtt kiszálltak az autóból, és azt hátrahagyva gyalogosan Bőszénfa irányába indultak.

A közúti ellenőrzést végző rendőrök azonban látták ezt, ezért a sofőr után indultak, akit sikerült megállítaniuk. Most a Kaposvári Járási Ügyészség eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat a harmincas éveiben járó férfi ellen.Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a jelenleg más ügyben letartóztatásban lévő, visszaesőnek minősülő férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés, közügyektől eltiltás és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt.