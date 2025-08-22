augusztus 22., péntek

Gyalog menekült a rendőrök elől az eltiltott autós Bőszénfánál

Címkék#Bőszénfa#rendőr#autó

Németországban már elítélték, ezért sürgősen lelépett a közlekedési rendőrök elől. Gyalog megpróbált elmenekülni az eltiltott autós Bőszénfánál.

Kovács Gábor László

Az eltiltott autós egy büntetett előéletű férfi volt, akit legutóbb Németországban ítéltek hosszabb tartamú szabadságvesztésre, és soha nem rendelkezett jogosítvánnyal. 2022-ben ugyanakkor engedély nélküli járművezetés szabálysértése miatt pénzbírságra ítélték, illetve 6 hónapra eltiltották a közúti járművezetéstől. 

kocsiba ült az eltiltott autós
Meg akarta úszni a rendőri ellenőrzést az eltiltott autós
Fotóillusztráció: Lang Róbert

Az eltiltott autós ellen vádat emeltek

A férfi ennek a büntetésnek a hatálya alatt állt akkor is, amikor 2022 júliusában Bőszénfa felől Kaposvár felé közlekedve vezette a személygépkocsiját. Közben meglátta az útszakaszon közúti ellenőrzést végző rendőröket, ezért a rendőri intézkedés helye előtt mintegy 100 méterre megállt, majd a vele utazó barátnőjével együtt kiszálltak az autóból, és azt hátrahagyva gyalogosan Bőszénfa irányába indultak. 
A közúti ellenőrzést végző rendőrök azonban látták ezt, ezért a sofőr után indultak, akit sikerült megállítaniuk. Most a Kaposvári Járási Ügyészség eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat a harmincas éveiben járó férfi ellen.Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a jelenleg más ügyben letartóztatásban lévő, visszaesőnek minősülő férfival szemben végrehajtandó börtönbüntetés, közügyektől eltiltás és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt.

 

