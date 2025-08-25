Érettségit hamisított, hogy rendőr vagy katona lehessen

A férfi nem rendelkezett érettségi vizsgával, ezért – hogy magasabb jövedelmet biztosító, érettségi vizsgához kötött munkakörben tudjon elhelyezkedni – 2024 májusa előtt megszerzett egy a saját nevére szóló, hamis gimnáziumi érettségi bizonyítványt.

Hamis érettségivel próbálkozott, sikertelenül

Fotó: AI

A vádlott ezután 2024-ben, majd 2025. év elején álláspályázatot nyújtott be az egyik fegyveres testületbe hivatásos szolgálati viszony létesítése érdekében, melyhez felhasználta a hamis érettségi bizonyítványt is. A férfi második pályázatát elfogadták, ezért hozzá kellett járulnia a benyújtott dokumentumok valódiságának ellenőrzéséhez, melynek során kiderült az okmány hamissága.

Lebukott a hamis érettségivel

Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában a bűncselekmény elkövetését beismerő vádlottakkal szemben pénzbüntetés kiszabására és a hamis okmány elkobzására tett indítványt.