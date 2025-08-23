Erre számíts ha még csak most indulsz a Balaton felé! Baleset miatt torlódik a forgalom

Baleset történt az M7-es autópályán a Balaton felé vezető oldalon a 35-ös km-nél. Információink szerint forgalmi akadály nincs, de a torlódás meghaladta a 3 km-t, ami akár 1 órás araszolást is eredményezhet. Érd és a Velencei-tó között szakaszos a lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, hosszabb menetidőre kell készülni.

Kiemelt figyelemmel járjatok az utakon mert az M7-es autópályán, a főváros felé vezető oldalon lezárták a 45-ös km-nél lévő Velence csomópontot. A pihenőbe ugyan ki lehet hajtani, de a közeli településekre és a Velencei-tóhoz vezető út zárva van.

Balatonboglár térségében, a 137-es és a 142-es km között átépítik az elválasztó sávot, a nagyobb biztonságot adó betonelemekkel választják el a két oldalt. A forgalom mindkét oldalon sávelhúzással a külső és a leálló sávon halad.

Letenye közelében, a 220-as és a 232-es km között aszfaltozás miatt mindkét oldalon lezárták a belső sávot.