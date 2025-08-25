augusztus 25., hétfő

Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

42 perce

Ez azért durva! Tizenkilenc embert mentettek ki a Balatonból a rendőrök a hétvégén

A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 22-23. között tíz esetben összesen tizenkilenc embert mentettek ki a tóból.

Klein Péter Nándor

A vízirendőrök a pénteken és szombaton kialakult viharokban elsodródott SUP-osokat és szörfösöket, egy műszaki hibás-, valamint három felborult vitorlás utasait segítették ki szorult helyzetükből. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy az elmúlt időszakban tapasztalható viharos, váltakozó időjárásban különösen fontos betartani a viharjelzési szabályokat, figyelni egymásra, társainkra, gyermekeinkre, hiszen nagyon gyorsan kialakulhat egy veszélyhelyzet.

SUP-osokat is mentettek
Fotó: Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Fontos tudni, hogy elsőfokú viharjelzés esetén a viharjelző percenként 45-öt villan, ebben az esetben úszni, illetve csónakkal és más vízi sporteszközzel csak a parttól számított 500 méteren belül szabad tartózkodni. Másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző berendezés percenként 90-szer villan fel, ilyenkor fürödni tilos, valamint szintén nem szabad csónakkal és más vízi sporteszközzel közlekedni (a vitorláshajók kivételével).

 

