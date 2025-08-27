augusztus 27., szerda

Veszekedés

4 órája

A vodkás üveg bánta, hogy nem volt kedve csevegni a barátnőnek

Címkék#barátnő#ügyészség#vádlott

Rácsapott a neki segítő kézre, így a mobiltelefon, majd egy vodkásüveg is a földre esett. A részeg férfi egy siófoki fagyizóban garázdálkodott.

Kovács Gábor László

A huszonéves, Pécs környéki férfi 2025 júniusában erősen ittasan egy Siófok belvárosában lévő fagyizóban tartózkodott, amikor az egyik vendégtől kért segítséget barátnője felhívásához. 

A fagyizóból az ügyészségre vezetett a vádlott útja
Fotó: Shutterstock

Garázdaság a fagyizóban

A telefonbeszélgetés közben a barátnő azonban elutasító volt, ezért a férfi ingerültté vált, és közepes erővel ráütött a neki segítséget nyújtó férfi kezére, aki emiatt a kezében lévő telefonokat a földre ejtette. Ezután az üzletvezető felszólítására elhagyta a fagylaltozót, azonban a bejárat közelében a nála lévő vodkás üveget még szándékosan földhöz vágta, ami széttörött. 
A Siófoki Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat a történtek miatt. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.

 

