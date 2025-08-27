A vodkás üveg bánta, hogy nem volt kedve csevegni a barátnőnek

A huszonéves, Pécs környéki férfi 2025 júniusában erősen ittasan egy Siófok belvárosában lévő fagyizóban tartózkodott, amikor az egyik vendégtől kért segítséget barátnője felhívásához.

A fagyizóból az ügyészségre vezetett a vádlott útja

Fotó: Shutterstock

Garázdaság a fagyizóban

A telefonbeszélgetés közben a barátnő azonban elutasító volt, ezért a férfi ingerültté vált, és közepes erővel ráütött a neki segítséget nyújtó férfi kezére, aki emiatt a kezében lévő telefonokat a földre ejtette. Ezután az üzletvezető felszólítására elhagyta a fagylaltozót, azonban a bejárat közelében a nála lévő vodkás üveget még szándékosan földhöz vágta, ami széttörött.

A Siófoki Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat a történtek miatt. Az ügyészség a Siófoki Járásbíróságra benyújtott vádiratában a férfival szemben közérdekű munka büntetés kiszabására tett indítványt.