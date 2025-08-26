augusztus 26., kedd

Ipari méretekben nyomták a lomit, csúnyán megtollasodtak belőle

Négy éve vágtak bele a gyűjtésbe a kaposvári férfiak. Ez idő alatt száz tonna fémhulladék szereztek, hogy pénzhez jussanak.

A vádlottak 2021 márciusától kezdődően gyűjtöttek fémhulladékot abból a célból, hogy azok leadása útján bevételhez jussanak. Az engedély nélkül végzett tevékenységük során a vádlottak részben saját tulajdonú, részben másoktól használatba kapott autókkal szállították a szemetet a Kaposvár környékén található fémátvevő telephelyekre. A Kaposvári Járási Ügyészség Barcsi Kirendeltsége különösen jelentős mennyiségű hulladékra elkövetett hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt emelt vádat két kaposvári férfival szemben.

Fémhulladék gyűjtésből jutottak milliós bevételhez
Több milliót szereztek a fémhulladék gyűjtésből 

A fiatalabb vádlott négy év alatt 711 alkalommal, több mint 100 tonna hulladékot értékesített, melyből 12 millió forintot meghaladó összegű bevételre tett szert, míg idősebb társa ennél kisebb volumenben értékesítette az illegálisan gyűjtött szemetet, ugyanis 88 leadásával 1 millió forint körüli összeget szerzett. A vádlottakat végül a Barcsi Rendőrkapitányság járőrei 2024 májusában Barcs környékén érték tetten, amikor az autójukhoz kapcsolt utánfutóval nagyobb mennyiségű fémhulladékot szállítottak Kaposvár irányába. 
Az ügyészség a Kaposvári Járásbíróságra benyújtott vádiratában mindkét férfival szemben felfüggesztett börtönbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására, valamint vagyonelkobzás alkalmazására tett indítványt. 

 

 

 

