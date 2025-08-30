Frontális karambol – a tűzoltókat és a mentőket is riasztották Ladra

Súlyos közlekedési baleset történt szombat délben Ladon, az Ady Endre utcában, a Szabadság tér közelében. Két személyautó frontálisan ütközött össze, a helyszínre a szigetvári hivatásos tűzoltók érkeztek ki.

A tűzoltók egy sérültet kisegítettek az egyik járműből, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A raj az érintett autókat áramtalanította, a helyszínt biztosították. A baleset pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.