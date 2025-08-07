augusztus 7., csütörtök

Az elnök-szex 500-at ért a gólyatáborban, a nemi erőszak meg 9 évet

Címkék#pontszámok#gólyatáborokban#botrány#fonyódliget

Táblázatot küldözgettek egymásnak a diákok, ami szerint pontszám járt a szabad szerelemért. Szex és nemi erőszak a gólyatáborokban, a somogyi eset miatt 9 év börtönre ítélték a fotóst.

Kovács Gábor László

„Gólyatábor: Szex gólyával-200 pont, Szex mentor/szervezővel-250 pont, Szex ehök elnök-500 pont "– ilyen pontszámok szerepeltek egy zárt csoportban közzétett internetes bejegyzésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gólyatáborával kapcsolatban, amit nemrég felkapott a sajtó. A NKE sajtóosztálya közölte, hogy a gólyatáborban a hallgatók kis csoportjával foglalkozó felsőbb éves, a gólyatábor szervezéséért felelős Egyetemi Hallgatói Önkormányzatban nem tag hallgató áll a bejegyzés mögött.  Az említett hallgatónak semmilyen ráhatása nincs az EHÖK által szervezett gólyatábor programjára és a pontrendszerre sem, így a bejegyzése sem hivatalos szervezői közlés – sőt valótlan, állították. Hozzátették, hogy az egyetemi polgárok emberi méltóságát veszélyeztető cselekmények esetén a lehető legszigorúbban lépnek fel.   

A fonyódligeti gólyatábori erőszak ítélete
A fonyódligeti gólyatábori erőszak ítélete

A gólyatábori botrányok története

Az utóbbi években a hazai egyetemi gólyatábori botrányok története nem rövid lista.  A legdurvább eset több mint egy évtizede történt Somogyban. A sonline.hu 2014-ben írta meg, hogy megerőszakoltak egy lányt a fonyódligeti gólyatáborban. A nemi erőszakról egy olvasó számolt be a Somogyi Hírlapnak, és a rendőrség megerősítette az értesülést. A Kaposvári Járásbíróság elrendelte egy 38 éves budapesti férfi előzetes letartóztatását, akit azzal gyanúsítottak, hogy megerőszakolt egy lányt Fonyódligeten, egy gólyatáborban. A férfi fotósként volt jelen a rendezvényen. 

Elítélték a fotóst 

A Pécsi Ítélőtábla ezután 9 év börtönre ítélte a fotóst, mert megtámadta, fojtogatta, ököllel verte, megöléssel fenyegette és megerőszakolta az elsőéves hallgatót. A történtekről több mint 100 fotót készített, ezekkel akarta később zsarolni a lányt. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora fegyelmi eljárásokat indított a fonyódligeti gólyatáborában történtek miatt. Az eset után egy másik, hasonló ügyre is fény derült. A gólyatábori erőszak ügye országos felháborodást váltott ki, és felhívta a figyelmet a szabályozatlan, sokszor a HÖK-ös szervezők önkényén alapuló gólyatábori bulikra. A botrány miatt miniszteri munkacsoport alakult, és ezután sok helyen nem tartottak hagyományos értelemben vett gólyatáborokat, helyette orientációs napokat rendeztek az érdeklődőknek.

 

