Az elnök-szex 500-at ért a gólyatáborban, a nemi erőszak meg 9 évet

„Gólyatábor: Szex gólyával-200 pont, Szex mentor/szervezővel-250 pont, Szex ehök elnök-500 pont "– ilyen pontszámok szerepeltek egy zárt csoportban közzétett internetes bejegyzésben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gólyatáborával kapcsolatban, amit nemrég felkapott a sajtó. A NKE sajtóosztálya közölte, hogy a gólyatáborban a hallgatók kis csoportjával foglalkozó felsőbb éves, a gólyatábor szervezéséért felelős Egyetemi Hallgatói Önkormányzatban nem tag hallgató áll a bejegyzés mögött. Az említett hallgatónak semmilyen ráhatása nincs az EHÖK által szervezett gólyatábor programjára és a pontrendszerre sem, így a bejegyzése sem hivatalos szervezői közlés – sőt valótlan, állították. Hozzátették, hogy az egyetemi polgárok emberi méltóságát veszélyeztető cselekmények esetén a lehető legszigorúbban lépnek fel.

A fonyódligeti gólyatábori erőszak ítélete

A gólyatábori botrányok története

Az utóbbi években a hazai egyetemi gólyatábori botrányok története nem rövid lista. A legdurvább eset több mint egy évtizede történt Somogyban. A sonline.hu 2014-ben írta meg, hogy megerőszakoltak egy lányt a fonyódligeti gólyatáborban. A nemi erőszakról egy olvasó számolt be a Somogyi Hírlapnak, és a rendőrség megerősítette az értesülést. A Kaposvári Járásbíróság elrendelte egy 38 éves budapesti férfi előzetes letartóztatását, akit azzal gyanúsítottak, hogy megerőszakolt egy lányt Fonyódligeten, egy gólyatáborban. A férfi fotósként volt jelen a rendezvényen.

Elítélték a fotóst

A Pécsi Ítélőtábla ezután 9 év börtönre ítélte a fotóst, mert megtámadta, fojtogatta, ököllel verte, megöléssel fenyegette és megerőszakolta az elsőéves hallgatót. A történtekről több mint 100 fotót készített, ezekkel akarta később zsarolni a lányt.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) rektora fegyelmi eljárásokat indított a fonyódligeti gólyatáborában történtek miatt. Az eset után egy másik, hasonló ügyre is fény derült. A gólyatábori erőszak ügye országos felháborodást váltott ki, és felhívta a figyelmet a szabályozatlan, sokszor a HÖK-ös szervezők önkényén alapuló gólyatábori bulikra. A botrány miatt miniszteri munkacsoport alakult, és ezután sok helyen nem tartottak hagyományos értelemben vett gólyatáborokat, helyette orientációs napokat rendeztek az érdeklődőknek.