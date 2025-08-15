Négy idős nő tévedt el az erdőben gombakeresés közben, a rendőrök találtak rájuk

Gombakeresésre indultak a dél-somogyi nyugdíjasok, de alaposan eltévedtek. A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság tevékenység-irányítási központjába pár nappal ezelőtt segélyhívás érkezett. A bejelentő elmondta, hogy a Barcs és Somogytarnóca közötti erdőben negyedmagával gombászni mentek, de eltévedtek és kétségbeestek. A rendőrök haladéktalanul megkezdték a terület átvizsgálását, majd két óra kutatás után mind a négy idős asszonyt épségben megtalálták.

Gombakeresés közben tévedtek el. Fotó: Karnok Csaba

A gombakereső idősek ügyének tanulsága

A főkapitányság ezúton is felhívja a figyelmet, hogy az efféle tevékenységekhez fontos a megfelelő felszerelés, mint például a feltöltött akkumulátorú mobiltelefon, élelmiszer és víz. Emellett a tájékozódás, a biztonság és az időjárás figyelembevétele is kulcsfontosságú. Amennyiben mégis bajba kerül valaki, hívja a 112-es segélyhívót!